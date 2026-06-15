Arianna Meloni e Donzelli rimarcano: "Vannacci vota contro il governo, non è un alleato"

Nel corso dell'evento rispondendo a una domanda fuori programma del podcaster Mr Marra – anche egli ospite – Donzelli ha aggiunto: "Quando sento parlare Vannacci a volte penso che su alcune cose abbia ragione. Poi però lo vedo in Parlamento votare contro il primo governo di destra della storia d'Italia". E continua: "Se si rilevasse fondamentale alle prossime elezioni, ma avesse delle idee diverse dalle nostre e ci votasse contro in Parlamento non ci potrebbe interessare. Non abbiamo mai scelto gli alleati in base a quello che ci serve ma in base a come si comportano. Sennò avremmo partecipato al governo Draghi e prima ancora Conte. Vannacci non è un alleato perché vota contro il governo Meloni esattamente come Schlein, Conte e Soumahoro". Una posizione condivisa, ripetiamo, anche dalla sorella della premier Arianna.