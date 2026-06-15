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Arianna Meloni e Donzelli rimarcano: "Vannacci vota contro il governo, non è un alleato"
La sorella della premier Giorgia condivide la posizione del responsabile dell'organizzazione di Fratelli d'Italia: "Quando sento parlare Vannacci a volte penso che su alcune cose abbia ragione. Poi però lo vedo in Parlamento votare contro il primo governo di destra della storia d'Italia"
15 GIU 26
Ultimo aggiornamento: 06:40 | 16 GIU 26
"Roberto Vannacci alleato o nemico? In politica non ci sono nemici, solo avversari. Ma per me chi vota contro il governo Meloni non è un alleato". Lo dice il responsabile dell'organizzazione di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli, alla presentazione del libro "Senza Maschera", di Tommaso Longobardi, il social media manager della premier. All'evento c'era anche la sorella, Arianna Meloni. Abbootonatissima sul generale che con il suo Futuro Nazionale sta sbaragliando il centrodestra, si limita a rispondere al Foglio a evento concluso, rimarcando la posizione del suo collega Donzelli: "Non è che se mi chiedete 82 volte la stessa cosa cambio idea, la posizione è quella".
Nel corso dell'evento rispondendo a una domanda fuori programma del podcaster Mr Marra – anche egli ospite – Donzelli ha aggiunto: "Quando sento parlare Vannacci a volte penso che su alcune cose abbia ragione. Poi però lo vedo in Parlamento votare contro il primo governo di destra della storia d'Italia". E continua: "Se si rilevasse fondamentale alle prossime elezioni, ma avesse delle idee diverse dalle nostre e ci votasse contro in Parlamento non ci potrebbe interessare. Non abbiamo mai scelto gli alleati in base a quello che ci serve ma in base a come si comportano. Sennò avremmo partecipato al governo Draghi e prima ancora Conte. Vannacci non è un alleato perché vota contro il governo Meloni esattamente come Schlein, Conte e Soumahoro". Una posizione condivisa, ripetiamo, anche dalla sorella della premier Arianna.