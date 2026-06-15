Letizia Moratti: "Sui medici di famiglia è il momento di una riforma condivisa e concreta"

Gentile direttore,

le vicende della scorsa settimana sulla riforma della medicina generale dimostrano una verità che sostengo da tempo. Una trasformazione così strategica per il futuro del Servizio sanitario nazionale non può essere imposta dall'alto né costruita contro i professionisti che ogni giorno garantiscono l'assistenza ai cittadini.

Il confronto apertosi dopo il passo indietro sull'ipotesi di riforma fondata sul passaggio alla dipendenza dei medici di famiglia offre oggi l'opportunità di ripartire da basi più solide e condivise. È auspicabile che proprio da questa fase possa finalmente prendere avvio l'iter parlamentare di approvazione della proposta di legge presentata da Forza Italia giusto un anno fa, elaborata attraverso un lungo lavoro di confronto e condivisione con le principali organizzazioni rappresentative della categoria e con l'Ordine dei Medici, che ne hanno apprezzato l'impostazione e i contenuti.

Il nostro progetto nasce dal principio semplice di modernizzare la medicina territoriale senza rinunciare al rapporto fiduciario tra medico e paziente, che rappresenta uno dei pilastri più preziosi del sistema sanitario italiano. L'obiettivo è evitare di burocratizzare il medico di famiglia, valorizzandone invece il ruolo, rafforzandone le competenze e inserendolo stabilmente in una rete multidisciplinare capace, attraverso aggregazioni funzionali, di rispondere alle nuove esigenze epidemiologiche e demografiche del Paese e dei cittadini.

In linea con gli obiettivi del Pnrr, la nostra proposta di riforma ridisegna il ruolo del medico di medicina generale rendendolo protagonista di un nuovo modello organizzativo basato sul lavoro in équipe e sull'integrazione strutturale tra ospedale e territorio. Prevenzione, diagnosi precoce, gestione delle patologie croniche, telemedicina, assistenza domiciliare e presa in carico delle persone fragili diventano elementi centrali della sua attività quotidiana.

Il tutto mantenendo il regime convenzionale di parasubordinazione, che riteniamo perfettamente compatibile con una presenza organizzata e qualificata nelle Case di Comunità e con una piena collaborazione con specialisti, infermieri di famiglia e di comunità, psicologi e operatori sociosanitari.

La proposta introduce un'organizzazione del lavoro moderna e sostenibile, prevedendo un impegno settimanale strutturato di 38 ore, con una significativa quota destinata alle cure primarie, alla prevenzione, alle vaccinazioni, alla telemedicina e all'assistenza domiciliare. Il superamento del modello retributivo basato esclusivamente sul numero degli assistiti consentirebbe inoltre di valorizzare maggiormente il tempo di lavoro effettivamente dedicato ai pazienti e di rendere più attrattive le sedi disagiate, oggi spesso prive di medici.

Particolare attenzione è dedicata anche alla formazione e al ricambio generazionale, attraverso l'istituzione della specializzazione universitaria in Medicina Generale, l'inserimento dei giovani medici in formazione e una valorizzazione professionale fondata su obiettivi di salute condivisi con le aziende sanitarie. Una componente variabile della remunerazione, non inferiore al 30%, incentiverebbe il raggiungimento di risultati concreti in termini di prevenzione, screening, campagne vaccinali e presa in carico dei pazienti cronici.

Una riforma di questo tipo consentirebbe di ridurre gli accessi impropri ai Pronto Soccorso, migliorare l'appropriatezza delle prescrizioni e delle diagnosi, contribuire alla riduzione delle liste d'attesa e rafforzare la collaborazione con gli Ospedali di Comunità nella gestione dei pazienti più fragili, alleggerendo il carico sulle strutture ospedaliere e sulle famiglie.

Le difficoltà emerse nelle ultime settimane dimostrano che il cambiamento non può essere costruito attraverso contrapposizioni ideologiche o modifiche meramente contrattuali. Serve invece una riforma che metta al centro l'organizzazione dei servizi, la qualità dell'assistenza e il coinvolgimento dei professionisti. Dobbiamo puntare a curare effettivamente le persone, non a creare l’ennesima lista di attesa regionale per trovare il medico di base inquadrato come dipendente.

Per questo mi auguro che il Parlamento possa avviare rapidamente l'esame della proposta di Forza Italia. Si tratta di un testo equilibrato, condiviso con i medici e orientato ai risultati, che può rappresentare il primo tassello di una più ampia riforma del Servizio sanitario nazionale capace di affrontare in modo strutturale le liste d'attesa, il sovraffollamento dei Pronto Soccorso, la carenza di personale, il fenomeno dei medici gettonisti e la piena operatività delle Case di Comunità.

La sanità italiana ha bisogno di riforme coraggiose, ma anche pragmatiche. E soprattutto di riforme costruite insieme a chi ogni giorno è al servizio dei cittadini.