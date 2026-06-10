Un’altra non vittoria di Schlein

Le elezioni si vincono nelle urne e quando questo accade davvero viene capito da tutti. Se invece si risolvono in una situazione che mantiene in sostanza gli equilibri precedenti, com’è accaduto in questa tornata, è meglio non insistere nel rivendicare quella affermazione netta che si desiderava ma che in realtà non si è ottenuta. Quello che forse assilla Schlein è il rischio di una difficoltà nella costruzione definitiva di un’alleanza competitiva, soprattutto per le tensioni che restano tra il Movimento 5 stelle e i settori centristi. L’idea che questo possa essere superato con l’entusiasmo travolgente per una marcia trionfale già iniziata è un po’ ottimistica e, soprattutto se non condivisa dall’intero schieramento, può diventare addirittura controproducente. Una volta la sinistra, il Pci in particolare, dedicava all’analisi del voto un’attenzione quasi certosina, per identificare i motivi dei successi e degli insuccessi. Non si chiede di tornare a quel metodo, ma un po’ più di misura va consigliata anche nelle temperie attuali.