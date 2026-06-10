I Balcani di Meloni: energia e Ucraina. Il “soccorso” a Schlein

E’ vero, come ricorda Francesco Boccia, che anche la destra si presentava divisa in politica estera, quando era opposizione. E’ vero, non c’è dubbio, ma è forse un buon motivo per non provare a rompere la tradizione? Che la sinistra si presenti con risoluzioni diverse non è più una notizia, ma cronaca. In vista delle comunicazioni di Meloni sul Consiglio europeo del 18 e 19 giugno (il Consiglio che dovrà validare la proposta sull’energia di Meloni, ragionare di Ucraina e medio oriente) la maggioranza ha già una bozza di risoluzione. Sono undici punti e saranno naturalmente oggetto di modifiche fino a domani. Al primo punto si impegna il governo a lavorare con i partner europei per risolvere la crisi mediorientale ma si fa riferimento alla sicurezza, che può essere garantita, attenzione, anche nel dialogo fra America e Iran. Tra le cose certe c’è il sostegno all’Ucraina e l’espressione “multidimensionale”, quell’invenzione linguistica che ancora una volta tiene uniti Lega, FdI e Forza Italia, ma compare anche la pressione su Mosca da praticare con sanzioni. La parola “sanzione” manca e viene sostituita con l’espressione: strumenti previsti dal diritto unionale e internazionale.