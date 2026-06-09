L’entusiasmo social dei comunisti di tutto il mondo per il nuovo sindaco di Molfetta: un Mamdani in Puglia

Uno spettro si aggira per la Puglia… ed ebbene sì, è proprio lui: lo spettro del comunismo. Che, in questo caso, ha le sembianze sorridenti e barbute di Manuel Minervini, ingegnere 36 enne e dirigente di Rifondazione comunista. Da ieri è il nuovo sindaco di Molfetta, comune del barese di 60 mila anime. Al ballottaggio ha asfaltato l’avversario, il candidato del centrodestra, Pietro Mastropasqua 67,5 a 32,5 che il Pd locale avrebbe voluto sostenere. Non c’è stato verso. Elly Schlein lo ha commissariato e ha convinto il campo largo a sostenere convintamente il giovane comunista. E ieri Elly esultava così: “Splendida vittoria a Molfetta”. “Dopo Mamdani a New York la conferma che c’è voglia di sinistra viene dalla vittoria del nostro compagno Manuel a Molfetta”, si esaltava invece via social l’ex parlamentare e segretario della Rifondazione che ambisce a stare nel campo largo Maurizio Acerbo. E certo Molfetta non è New York city (e neppure Roma), ma da queste parti tanto basta.