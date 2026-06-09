La terza via Elly Schlein sull'intelligenza artificiale passa per Parisi e Bernie Sanders

Elly Schlein farà forse fatica a dialogare con i riformisti dentro al Partito democratico. Ma riuscire a portare per la prima volta un premio Nobel dentro le mura del Nazareno, e dialogarci, sembra essere stata una cosa da ragazzi. Questa mattina, nella sede nazionale del Pd, la segretaria dem ha partecipato a un convegno, organizzato dallo stesso partito, con ospite il professore non bisogna rincorrere il modello americano o cinese, ma crearne uno europeo. Sullo sfondo delle riflessioni, soprattutto del fisico, l'ultimo rapporto del senatore dem Bernie Sanders proprio sull'Ia. farà forse fatica a dialogare con i riformisti dentro al Partito democratico. Ma riuscire a portare per la prima volta un premio Nobel dentro le mura del Nazareno, e dialogarci, sembra essere stata una cosa da ragazzi. Questa mattina, nella sede nazionale del Pd, la segretaria dem ha partecipato a un convegno, organizzato dallo stesso partito, con ospite il professore Giorgio Parisi , vincitore del Nobel per la Fisica nel 2021. Il tema: intelligenza artificiale , la sua regolamentazione e il lavoro. In un mondo che corre veloce, dove Stati Uniti e Cina regnano sovrani nel campo delle nuove tecnologie, Schlein si è ritrovata a descrivere la sua "terza via":. Sullo sfondo delle riflessioni, soprattutto del fisico, l'ultimo rapporto del senatore demproprio sull'Ia.

Nove pagine di discorso per nove minuti di applausi. Il professor Parisi ha preso la parola a metà mattina e ha letto il suo intervento, diviso per blocchetti, focalizzando la sua riflessione sull'ultimo rapporto di Sanders dal titolo "La guerra della tecnologia contro i lavoratori". Ha lanciato un monito: "La domanda è: chi tiene il volante? La sfida non è capire il verso, dove va la tecnologia, ma chi decide questa direzione e con quale regole. Ci sono una manciata di società americane e cinesi detentrici di tutti i sistemi Ia. Un monopolio o un oligopolio". E ha lanciato una proposta: "Insieme ad altri colleghi, ho proposto e firmato un manifesto per la costruzione di un centro europeo pubblico di ricerca sull'intelligenza artificiale: una specie di Cern dell'Ia". Secondo lui "non basta regolare". Ma, soprattutto, serve "costruire un'alternativa pubblica".

La ricerca dell'alternativa è forse l'unico leitmotif che unisce Parisi e Schlein. La segretaria dem è intervenuta dopo di lui: "Ci provo", ha detto, "anche se è difficile". Il centro del discorso è stato cercare di unire le intelligenze (umane) per coniugare in modo "giusto" il lavoro e le altre intelligenze, quelle artificiali. "Quando la tecnologia diventa strumento in mano di pochi smette di essere una questione tecnologica e diventa politica". Schlein sostiene la proposta di Parisi perché "bisogna governare i mutamenti" e "il progresso non si può lasciare solo nelle mani delle imprese private e alle logiche del profitto". Il "Cern dell'Ia" immaginato da Elly è un centro permanente di ricerca "pubblico, trasparente e lontano da logiche di mercato e di guerra". Di queste tematiche, dice ancora Schlein "ne ho parlato con Sanders anche l'ultima volta che ci siamo visti".

Secondo la segretaria dem oggi "ci sono essenzialmente due modelli": il primo è "quello americano legato solo al profitto, anche sulla pelle delle persone", mentre il secondo "è quello cinese, di monopolizzazione di stato". Il Pd non si ritrova in nessuno dei due e quindi è necessario costruire una terza via. Ma i dettagli concreti ancora non ci sono."Tutto è ancora da costruire", spiegano dal partito. È il professor Parisi a spiegarci un po' di più: Francia e Germania si sono già attivate per andare verso questa direzione, tramite i governi, i professori e le associazioni. E il costo, basato su stime francesi, si dovrebbe aggirare su 700 milioni di euro l'anno. "Divisi per tanti paesi sono pochi", dice il fisico.