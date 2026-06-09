Il caso Silvestro agita FI. Pascale: “Da lui parole senza logica. Le accuse al senatore? Una resa dei conti in Campania”

Sono i tormenti e gli imbarazzi di Forza Italia. I veleni. Il caso è quello del senatore Francesco Silvestro, che adesso sarà indagato per una presunta violenza sessuale. Ci sono le sue parole infelici – “Sono bello, lei è normale” – pronunciate a Rep. prima delle scuse. Secondo Chiara Tenerini, la responsabile del dipartimento Lavoro di FI, “non si possono... sono sbagliate”. Oppure, per dirla con Francesca Pascale, “sono fuori da ogni logica”. Ma l’ex compagna di Berlusconi dice anche: “Questa terribile vicenda mi sembra più una brutta resa dei conti sul piano regionale, nel partito, che una vicenda reale. Perché una donna residente in Puglia, con l’azienda a Reggio Emilia, per un fatto avvenuto a Roma presenta la denuncia a Napoli?”. Pascale se lo chiede parlando con il Foglio ma è un interrogativo che in realtà serpeggia anche tra qualche parlamentare azzurro. Dalla cerchia di Antonio Tajani hanno spiegato che Silvestro, l’imprenditore dei materassi, non è vicino al leader forzista. Non più almeno. Infatti altri raccontano che non si diventa segretario provinciale di Napoli per caso e nemmeno presidente della bicamerale per le Questioni regionali (ruolo per il quale era in lizza anche Alessandro Cattaneo, indicato ai tempi da Silvio Berlusconi. Poi la morte del Cav. ha cambiato lo scenario).

Da qualche tempo si è rotto il rapporto – un tempo stretto – tra Silvestro e Fulvio Martusciello, il coordinatore campano. Silvestro avrebbe supportato economicamente il partito in regione, prima che altri finanziatori ridimensionassero il suo ruolo. Sullo sfondo poi resta sempre il tema dei congressi, che alimenta retroscena e sospetti. Tajani per ora ci va cauto, ma trapela che i vertici azzurri starebbero valutando una sospensione. Mentre il presidente del Senato Ignazio La Russa ha chiesto “accertamenti” ai questori perché la presunta violenza sessuale sarebbe stata consumata a Palazzo Madama, negli uffici di Silvestro. Ieri Stefania Craxi, la capogruppo di FI, ha battuto un colpo dicendo che le parole del senatore “sono totalmente sbagliate”, ma ha fatto un richiamo anche al garantismo: “Il clamore della vicenda non rappresenta una tutela e una garanzia dovuta alla denunciante e costituisce una forma di condanna preventiva dell’accusato”. Poco prima la presunta vittima aveva confermato invece la sua versione, mentre Silvestro si è scusato per quanto detto, pur ribadendo la “totale estraneità” ai fatti e mettendosi a disposizione delle autorità. Ancora Pascale ci dice: “Le prime dichiarazioni del senatore sono state secondo me fuori logica, come tutta la vicenda. Certo, ora sono rasserenata dalle nuove dichiarazioni di Silvestro. Spero soprattutto si vada fino in fondo, non ho dubbi sulla sua piena innocenza”. Tajani e la posizione dei vertici di FI? “La cautela è sempre un fatto positivo, soprattutto in questo caso surreale, conseguenza di correnti incancrenite e guerre intestine inaccettabili”.