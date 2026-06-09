Contrappassi ministeriali: il ministero dell'Ambiente e i batteri Legionella nelle tubature. Chiusure e profilassi

Il batterio acquatico, fluttuante nelle tubature di via Colombo, che provoca la legionellosi, s’è dunque annidato nel ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica. L’infezione che colpisce l’apparato respiratorio – piano pandemico alla mano – chiude in casa i funzionari, gli assistenti e i consulenti dell’apparato di governo preposto alla politica ambientale. Contattati dal Foglio, i dirigenti confermano. Dei tre plessi del dicastero, due sono stati chiusi, bonificati e riaperti: si tratta dei palazzi che ospitano il ministro e gli uffici di diretta collaborazione (civico 70) e il dipartimento di sviluppo sostenibile (civico 44). Un terzo, invece, tra via Cristoforo e via Capitan Bavastro, è ancora chiuso. Sigillato. E non si sa se i dipendenti siano più contenti di pascersi in casa (vulgo: smart working) o più spaventati di restarci fino a settembre.