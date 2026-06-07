Dietro la flessibilità c'è l’asse Meloni-von der Leyen che c'è ma non si dice
La Commissione concede all’Italia margini sulle spese energetiche e di sicurezza, ma il successo nasce dal patto silenzioso tra FdI, Forza Italia e la maggioranza europeista che sostiene von der Leyen. Un inciucio europeo che la presidente del Consiglio pratica, ma non rivendica
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Nasce a Palermo nel 1982, vive a Roma da parecchio tempo, lavora al Foglio dal 2005 e da gennaio 2015 è direttore. Ha scritto qualche libro (“Le catene della destra” e “Le catene della sinistra”, con Rizzoli, “Io non posso tacere”, con Einaudi, “Tra l’asino e il cane. Conversazione sull’Italia”, con Rizzoli, “La Presa di Roma”, con Rizzoli, e "Ho visto l'uomo nero", con Castelvecchi), è su Twitter.
E’ interista, ma soprattutto palermitano. Va pazzo per i Green Day, gli Strokes, i Killers, i tortini al cioccolato e le ostriche ghiacciate. Due figli.