Ucraina in Ue? Al Parlamento europeo i partiti italiani disertano o si nascondono

La commissione Affari esteri del Parlamento europeo ha votato ieri il progetto di relazione a firma dell'eurodeputato del Ppe Michael Gahler sull'adesione dell'Ucraina all'Unione europea. Un testo che chiede un'accelerazione dei negoziati e che ribadisce, nero su bianco, "la ferma solidarietà al popolo ucraino" e il sostegno alla sua "indipendenza, sovranità e integrità territoriale". I partiti italiani, di destra come di sinistra, hanno risposto con assenze, astensioni e silenzi calcolati. La relazione era importante perché metteva nero su bianco la questione accogliendo "con grande favore il costante impegno dell'Ucraina a soddisfare i requisiti di adesione all'UE", esortando "l'Ungheria a non porre più il veto sul negoziato e invitando Commissione Consiglio a "proseguire le procedure a livello tecnico in previsione dell'apertura di futuri negoziati"

Dal centrodestra è arrivato il dato più imbarazzante: la Lega non ha partecipato. L'eurodeputata Silvia Sardone, membro titolare della commissione Afet, non era presente. E non lo era neppure Susanna Ceccardi, che siede nella commissione proprio come membro sostituto, con il compito specifico di intervenire in caso di assenza di Sardone. Risultato: la Lega, il partito di governo più rappresentato in quella sede, era semplicemente assente. Per Fratelli d'Italia ha invece partecipato Alberico Gambino, vicepresidente della commissione. Ha scelto l'astensione.

A sinistra il quadro non è più edificante. Ma nel campo largo alle fughe si preferiscono spaccature e silenzio. Il Movimento 5 stelle Danilo Della Valle ha votato contro. Nei giorni precedenti aveva spiegato senza giri di parole la sua posizione: "Voterò no. È un errore strategico e non lo sosterremo: prima si deve chiudere il capitolo della sanguinosa guerra con la Russia e poi si potranno misurare le legittime aspirazioni dei cittadini ucraini." E aveva aggiunto che l'ingresso dell'Ucraina avrebbe "impatti devastanti per l'economia italiana, in particolare del Sud, che perderebbe miliardi di fondi europei."

Il Pd ha votato sì — Nicola Zingaretti e Alessandra Moretti, quest'ultima in sostituzione dell'assente Lucia Annunziata — ma senza la minima intenzione di farne un titolo. La relazione Gahler chiede all'Ue e ai suoi Stati membri di "aumentare l'assistenza per difendere il diritto dell'Ucraina all'autodifesa" e "contribuire all'istituzione di garanzie di sicurezza solide e giuridicamente vincolanti". Votarla a favore, per i dem, era la cosa ovvia. Pubblicizzare la spaccatura con il Movimento evidentemente no. Anche perché proprio ieri, mentre gli eurodeputati del Pd a Bruxelles votavano per accelerare l'ingresso di Kyiv, a Roma lo stesso Pd concordava con M5s — e anche con Avs e Italia Viva — una mozione comune contro la revisione delle spese Nato e per lo stop al Patto di stabilità. Una convergenza laboriosamente costruita con Conte, che sull'Ucraina ha posizioni diametralmente opposte. Zingaretti e Moretti hanno fatto la cosa giusta. Ma in silenzio, quasi di soppiatto, come se sostenere l'ingresso di un paese aggredito nell'Unione fosse una posizione di cui vergognarsi.