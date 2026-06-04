Per non perdere altro tempo sul nucleare

Ieri la Camera dei Deputati ha avviato l’esame del disegno di legge delega sul nucleare. Il testo dovrebbe essere approvato entro la settimana e, poi, trasferirsi al Senato. Il ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, ha anticipato che l’approvazione definitiva arriverà prima della pausa estiva. Se effettivamente la tabella di marcia sarà rispettata, Palazzo Chigi potrà dire di aver raggiunto un risultato concreto verso una fonte energetica fondamentale per la competitività e la decarbonizzazione. Tuttavia, si tratta solo del primo passo di una strada molto lunga; e non è neppure il più difficile.