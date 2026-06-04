Beppe Grillo attacca Todde e il campo largo: "Bloccano le rinnovabili"

Beppe Grillo torna a puntare il dito contro Alessandra Todde e il campo largo. Sul suo blog pubblica oggi un lungo articolo a firma dell'ex deputato del M5s e chimico Marco Bella dal titolo "Il campo largo sbaglia sulle rinnovabili, soprattutto in Sardegna". Ma è il post con cui Grillo condivide il pezzo su Facebook a rivelare il tono dell'attacco, oltre a qualche dettaglio politicamente significativo. Scrive Grillo: "Il cosiddetto campo largo — Partito di Oz, Pd, Avs, e soprattutto Matteo Renzi, non scordiamolo — critica il governo sul nucleare ma poi blocca di fatto le rinnovabili, con il caso emblematico della Sardegna". Da notare soprattutto la sottolineatura su Renzi: Grillo non manca di ricordare che l'ex premier è parte integrante della coalizione, un dettaglio per cercare di mettere il dito nella piaga. Dentro la base pentastellata infatti l'ex premier e leader di Iv è ancora visto come il fumo negli occhi.