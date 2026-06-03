Schlein cerca la sponda di Landini per disinnescare Conte. Il derby sui giovani con il M5s

Dopo la patrimoniale, Maurizio Landini. Elly Schlein scansa la parata del 2 giugno e rilancia. Cerca sponde, affina la strategia: quale? Coprirsi a sinistra per disinnescare le mire – gli strappi – di Giuseppe Conte, alleato furbo e sfuggente (e pure lui assente ieri alla Festa della Repubblica). L’appuntamento è per domani sera: la segretaria del Pd e quello della Cgil di nuovo insieme, a Roma, per presentare un libro e parlare di salari e lavoro. Per rinsaldare, una volta ancora, quel legame che la leader dem ha voluto curare sin da quando ha preso la guida del Nazareno. E che nei prossimi mesi potrebbe rivelarsi decisiva: la strada che porta a Palazzo Chigi del resto è lastricata d’inciampi. Il primo sta proprio nel campo largo, è l’ex premier M5s, che di certo non vuole farsi da parte e ha ricominciato a giocare al rialzo: sulle primarie, tra codici e cavilli, s’è rimesso i panni dell’avvocato e vuole dettare le regole. Si smarca su Kyiv e pure sulle tasse ai super ricchi. Intanto vuole fare concorrenza sull’elettorato più giovane. Un tema su cui però Schlein batte da tempo. E ha già pronta una proposta di legge, che i dem presenteranno oggi in conferenza stampa. La corsa è iniziata.

L’abbraccio con la Cgil non è una novità per la segretaria dem, ma certi rapporti è meglio coltivarli. Perché soprattutto in questa fase avere dalla propria parte Landini, il principale sindacato italiano, vuol dire per Schlein depotenziare le manovre di Conte e forse anche quelle di chi, nel suo partito, vorrebbe disarcionarla. Si aspetta poi la nuova legge elettorale e sempre di più, nel campo largo, ci si interroga, sulle primarie, sulle formule o sul doppio turno. Il precedente che viene richiamato è quello del 2012, Renzi e Bersani, specie se come pare i candidati saranno più di due. A Conte non piace, così come non piace l’obolo (i due euro): vorrebbe una “contesa vera”, aperta, online. Per dire sì ai gazebo l’ex premier si è fatto attendere, poi s’è convinto. Ma adesso vuole dire la sua sulle regole. Il ragionamento è più o meno questo: se le nostre proposte non verranno ascoltate, recepite, sarà più complicato dire ai nostri elettori di votare – e digerire – Schlein candidata premier. In realtà sarebbe difficile in ogni caso. Dalle parti del Nazareno non si fidano troppo e sono anche consapevoli che l’ex premier potrebbe trovare qualche appoggio nel Pd.