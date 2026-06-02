Sondaggi Swg. Calano FI e Lega, Vannacci cresce ancora. Il 67 per cento degli Italiani ha fiducia in Mattarella

Non solo il Pd. Anche gli alleati di governo di Giorgia Meloni diminuiscono nei sondaggi: Noi moderati cala all'1,2 per cento (-0,1), mentre Forza Italia e Lega perdono entrambe lo 0,2 per cento e scendono rispettivamente al 7,2 e al 5,8. Tra queste ultime due forze del centrodestra oramai in pianta stabile si colloca Alleanza Verdi-Sinistra di Fratoianni e Bonelli che, in questa settimana, guadagna lo 0,1 per cento e sale al 6,7. Tra gli altri partiti del campo largo, anche il Movimento 5 stelle cresce arrivando al 13 per cento (+0,3), invece Italia Viva, perdendo lo 0,1 per cento, scende al 2,4.