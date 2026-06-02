PoliticaSe si votasse oggi
•
Sondaggi Swg. Calano FI e Lega, Vannacci cresce ancora. Il 67 per cento degli Italiani ha fiducia in Mattarella
Fratelli d'Italia resta il primo partito. Il Pd perde lo 0,2 e scende al 22,3. M5s sale al 13, Avs al 6,7. Forza Italia e Carroccio rispettivamente al 7,2 e al 5,8. Futuro nazionale al 4,6. La rilevazione per La7
2 GIU 26
Ultimo aggiornamento: 10:57
Foto Ansa
Il nuovo sondaggio di Swg per La7 fotografa una situazione politica sostanzialmente stabile rispetto alla settimana scorsa. Il primo partito resta Fratelli d'Italia che, rispetto all'ultima rilevazione del 25 maggio, cresce dello 0,1 per cento arrivando così al 28,2. Dall'altra parte, la principale forza di opposizione, il Partito democratico, perde 0,2 punti percentuali e scende al 22,3.
Non solo il Pd. Anche gli alleati di governo di Giorgia Meloni diminuiscono nei sondaggi: Noi moderati cala all'1,2 per cento (-0,1), mentre Forza Italia e Lega perdono entrambe lo 0,2 per cento e scendono rispettivamente al 7,2 e al 5,8. Tra queste ultime due forze del centrodestra oramai in pianta stabile si colloca Alleanza Verdi-Sinistra di Fratoianni e Bonelli che, in questa settimana, guadagna lo 0,1 per cento e sale al 6,7. Tra gli altri partiti del campo largo, anche il Movimento 5 stelle cresce arrivando al 13 per cento (+0,3), invece Italia Viva, perdendo lo 0,1 per cento, scende al 2,4.
Anche Azione subisce un leggero calo (-0,1) collocandosi così al 3,4 per cento. Stabile +Europa. Futuro nazionale di Roberto Vannacci invece continua a salire nei sondaggi: secondo Swg, arriva al 4,6 per cento (+0,3) a 1,2 punti percentuali dal Carroccio, l'ex partito dell'europarlamentare.
La fiducia nel Presidente Mattarella
Nel giorno dell'ottantesimo anniversario della Repubblica, Swg chiede agli italiani il loro livello di fiducia verso il Presidente Sergio Mattarella. In media il capo dello stato nutre della fiducia del 67 per cento dei cittadini, un dato più basso rispetto all'anno precedente (68).
Se si divide il voto per collocazione politica, si può osservare come gli elettori del centrosinistra siano quelli che danno più fiducia al Presidente (92 per cento), percentuale che scende al 72 per cento per gli elettori di sinistra, al 71 per quelli di centro, al 60 per quelli di centrodestra e che tocca il dato più basso con gli elettori di destra (36).