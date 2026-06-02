Argini alla politica divisa. Cosa insegna il metodo Mattarella sul due giugno

È un fenomeno, quello della popolarità degli inquilini del Quirinale, che si è ripetuto quasi sempre, forse anche perché a quell’altissima carica non sono mai stati eletti i capi degli schieramenti politici, ma esponenti rilevanti ma meno esposti nella battaglia quotidiana. Sono stati popolari anche presidenti dal carattere tutt’altro che accomodante, come Luigi Einaudi sulle questioni economiche o Francesco Cossiga su quelle istituzionali, o indipendenti come Carlo Azeglio Ciampi. Anche alcuni episodi critici, come la campagna lanciata dall’Espresso contro Giovanni Leone, dimostratasi poi infondata, o la richiesta di dimissioni di Cossiga avanzata, non si è mai capito bene perché, da Achille Occhetto, alla fine hanno finito per rafforzare anziché indebolire il ruolo del rappresentante dell’unità della Repubblica. Però l’apprezzamento per Mattarella supera tutti i suoi predecessori ed è dovuto alla capacità che ha avuto ed ha di dare espressione e dimostrare attenzione nei confronti dei cittadini e dei loro problemi, senza pregiudizi e senza discriminazioni. Se il clima del festeggiamento dell’anniversario del 2 giugno è sereno e sostanzialmente unitario e sinceramente partecipato è anche effetto del modo in cui Mattarella ha esercitato il suo ruolo e di questo è giusto dargli atto con rispetto e riconoscenza.