Rai o non Rai? La riforma aleggia, Giorgetti slitta. Chissà

Nell’attuale assetto, con Giampaolo Rossi ad, da oltre due anni c’è una presidente indicata (e voluta da Forza Italia): Simona Agnes. Indicata ma mai confermata dal voto della Commissione di Vigilanza presieduta dalla Cinque Stelle Barbara Floridia (che ieri, guarda caso, presentava un libro proprio sulla Rai con l’ex premier Giuseppe Conte). In Vigilanza, infatti, da un anno e mezzo, visto il mancato accordo con l’opposizione sul nome di Agnes, la maggioranza fa mancare il numero legale (da cui lo sciopero della fame e della sete del vicepresidente della Camera e deputato di Italia Viva Roberto Giachetti, fino alla convocazione di oggi – ma a tema Teatro delle Vittorie). E insomma: la riforma si può fare, ma chi la voglia fare non è così chiaro. O almeno: i livelli di detto e non detto si intersecano in modo indissolubile nei pressi di Viale Mazzini. Tanto che circolano varie versioni degli stessi fatti e prospettive. Versione numero uno, quella in chiaro dell’opposizione: Meloni non vuole la riforma, vuole lasciare tutto com’è. Versione a specchio, ma sottesa trasversalmente a una parte dell’opposizione e della maggioranza: Meloni vuole fare la riforma, già incardinata, e andrà dritta alle modifiche possibili (cda di sette membri nominato per cinque anni invece di tre, ad non designato dal Mef ma scelto dai consiglieri e presidente eletto a maggioranza semplice). Se dovesse passare entro l’estate al Senato e arrivare alla Camera in settembre, la legge, ove approvata, andrebbe subito in vigore e avrebbe come effetto la decadenza dell’attuale cda. Versione numero tre: la Lega vuole assolutamente lo status quo (e intanto, con lo stallo, il presidente facente funzione è il leghista Antonio Marano).