PoliticaIl grafico
•
Tutti i voti persi alle urne dal Movimento 5 stelle
Un confronto tra il voto amministrativo del 2026 nei capoluoghi di provincia e i precedenti appuntamenti elettorali in termini di numeri di voti. I dati
27 MAG 26
Ultimo aggiornamento: 16:53
Foto Ansa
All'ultima tornata elettorale, che ha interessato oltre settecento comuni, sono stati coinvolti anche diciotto capoluoghi di provincia. In nessuno di questi - per il momento, perché in sei di loro ci sarà il ballottaggio il 7 e 8 giugno - il Movimento 5 stelle è riuscito ad arrivare al dieci per cento. La percentuale più alta (7,59) si registra infatti ad Avellino, dove i pentastellati hanno preso più voti rispetto alle comunali precedenti del giugno 2024 (5,15). Confrontando i risultati ottenuti in termini di numero di voti di queste città con quelli avuti nei precedenti appuntamenti elettorali (le precedenti elezioni comunali, le politiche del 2022, le europee del 2024 e le regionali), si può vedere che il M5s, rispetto alle precedenti amministrative, è cresciuto solo a Salerno e a Pistoia, oltre alla città irpina. Non soltanto a Venezia dunque, dove, secondo dati YouTrend, metà degli elettori che alle europee avevano votato M5s in Laguna hanno scelto il centrodestra, ma in tutte le altre città il partito ha perso voti. L'unica eccezione è Trani, dove gli elettori del Movimento, seppure fossero di meno rispetto alle comunali del 2020, sono cresciuti di numero in confronto alle regionali di novembre scorso.