Emiliano alla Camera con la figlia: "Candidato nel 2027? Dipende da gli altri"

Presidente, si candida? "Dipende dagli altri. Questa volta non dipende da me". L'ex governatore della Puglia si presenta alla buvette della Camera. Accompagnato dalla moglie, spinge il passeggino con la figlia Maria Antonietta, di pochi mesi. "È un piccola spia russa", scherza. Ha già mangiato le cozze? "Per carità, la mamma ha imposto una dieta ferrea". In effetti è troppo piccola. "Ma ha già gli anticorpi. Noi a Bari nasciamo così". Emiliano, sempre in cerca di un nuovo incarico e alle prese con il suo nuovo libro si intrattiene brevemente con i giornalisti, ma sulla politica non si sbottona. Ci riproviamo. Torna a Roma? "Non dipende da me, buon lavoro".