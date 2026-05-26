Landini vuole il salario minimo, ma sulla contrattazione perde in tribunale

La sconfitta di Landini pone una serie di interrogativi sulla possibile convivenza della Cgil con le altre sigle che, nella generalità dei casi, stanno procedendo alla firma dei rinnovi contrattuali voluti dal governo e dal ministro della Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo (che peraltro al Festival dell’Economia di Trento ha detto di voler procedere al completamento di tutti i rinnovi del triennio 2025-2027 entro l’estate). La Cisl Lazio, per esempio, ha colto il pronunciamento del tribunale del lavoro di Roma per pizzicare il sindacato di Landini. “Difenderemo la corretta applicazione e la legittimità della legge che regola l’organizzazione della Pubblica amministrazione da 25 anni e i contratti collettivi nazionali che disciplinano le relazioni sindacali riservandole ai soli firmatari dei contratti”, hanno scritto in un post. Aggiungendo pure, in una postilla, che “noi ci siamo nell’interesse delle lavoratrici e dei lavoratori del pubblico”. A quanto pare però la sfida lanciata dalla Cgil avrebbe indispettito anche la Uil di Pierpaolo Bombardieri. La quale, insieme con le altre sigle, starebbe pensato di rivalersi in qualche modo sull’organizzazione di Corso Italia. Di certo c’è che l’ennesima barricata landiniana ha rinfocolato gli animi già non particolarmente placidi nella Triplice. E’ vero che la Cgil aveva fatto vedere qualche spiraglio più dialogante firmando il rinnovo contrattuale nella scuola. Ma poi, quando il governo ha licenziato il decreto Primo maggio, la distanza tra Cgil (contraria) da una parte e Cisl e Uil (favorevoli) dall’altra è riemersa con ancor più trasparenza. Anche perché nel frattempo Bombardieri, che ha promosso l’idea del salario giusto e si è detto soddisfatto del lavoro contro i contratti pirata, ha molto criticato l’opposizione (ma indirettamente anche la Cgil) per aver fatto propaganda sul salario minimo. Ora questo nuovo tassello, col certificato di un tribunale, potrebbe rendere il rapporto ancor più burrascoso.