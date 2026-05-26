Il general Donzelli: “Vannacci? Ininfluente. Non è Fini. Costruito e pompato dai giornali solo per farci male”

Al posto del generale Vannacci, il general Donzelli, lo spadaccino contro lo stivalone, la fiamma e il fuoco (di paglia). Pensano che sia pompato dai giornali, pensano che con Vannacci sia impossibile governare. Quello che pensa Fazzolari, l’Hegel di Meloni, è ancora peggio. Dice Donzelli che ragionare di Vannacci, ora, è solo un esercizio dei media, che Vannacci sì o Vannacci no, alle politiche, con la destra, è l’esercizio di chi vuole assemblare un personaggio per danneggiare il governo, Meloni. Donzelli, chi è Vannacci? “Chi è Vannacci non mi interessa, mi interessa cosa è FdI”. E’ vero che state provando ad avvicinarlo e farlo stare in coalizione? “E’ solo una fantasia. Con tutto il rispetto, un governo deve dare risposte, quelle che stiamo dando, e non preoccuparsi delle profezie che si autoavverano”. Vannacci è una profezia che si autoavvera? “Sono quei fenomeni che conosco, costruiti dai giornali, che a furia di parlarne diventano veri. Ha un solo candidato, in un comune, e non credo sia neppure suo, a Vigevano, e tutti a parlare di quel candidato. Ho rispetto, lo ripeto, ma non intendo dare fiato a più di un anno dal voto a qualcosa che esiste più sui media che nel paese, qualcosa che viene gonfiato a tavolino”.

Vannacci non lo vuole la Lega, non lo vuole Forza Italia. Enrico Costa, capogruppo di Forza Italia, alla Camera, è per la linea “ci sono valori non negoziabili e mi sembra chiaro che Vannacci non condivida i nostri valori”. Donzelli, anche lei crede che con Vannacci si vince e senza Vannacci si perde? “Possiamo essere onesti? Non sappiamo ancora come andremo a votare, manca oltre un anno e mezzo al voto, non sappiamo come si presenterà la sinistra. Perché FdI dovrebbe porsi un problema che non esiste?”. Vannacci non esiste? “Vannacci esiste sui retroscena. Esiste, ed è ampio, ma quello che sarà Vannacci non può stabilirlo un giornale. Sento parlare di numeri a caso”. Si parla di sei per cento, addirittura c’è chi dice sette. Risponde Donzelli: “Erano cifre che venivano attribuite a Gianfranco Fini e Fini era Fini, un uomo che aveva fatto politica da anni, conosciuto, stimato anche a sinistra. Parliamo di Fini, un simbolo della destra berlusconiana, allora usato dai giornali per fare male alla destra”. L’idea della destra è che alla fine scatterà il voto utile e che votare Vannacci vorrà dire votare Schlein. Per Donzelli si sta facendo confusione fra il Vannacci reale e il Vannacci percepito: “Il gioco è parlarne e costringere a farlo, ma detto con profondo rispetto, di Vannacci non me ne frega nulla. Governare, rispettare il programma, gli italiani sono i nostri migliori alleati”. Ps. Un consiglio ai fondatori di partito. Evitate la parola futuro. Il più nobile era quello di Fini (Futuro e libertà) un altro era quello di Luigi Di Maio (il suo primo gruppo si chiamava Insieme per il Futuro). Oggi abbiamo Vannacci, Futuro Nazionale, una carovana di reduci. E se avesse ragione Donzelli? Il più bel partito? Quello dei modesti. Ecco la risposta di Benedetto Croce a Pietro Nenni e al Psi che lo voleva presidente della Repubblica (è contenuta nel libro in uscita per Adelphi, un gioiello, dal titolo “Perdersi negli altri e nelle cose): “Sebbene da tre anni in qua, per dovere di cittadino, abbia prestato opera nella politica, ho sempre badato a tenerla nei confini e posso onestamente fare. L’ufficio al quale mi si vorrebbe chiamare esce troppo da questi limiti e mi fa gravemente sentire l’inadeguatezza a esercitarlo. Mi abbia con molti saluti. B.Croce”.