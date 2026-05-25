Riaperti i seggi, per le amministrative si vota fino alla 15. Affluenza in calo

I seggi per votare alle elezioni amministrative che coinvolgono i cittadini di quasi 750 Comuni e 18 capoluoghi sono stati riaperti alle 7 di questa mattina e rimarranno aperti fino alle 15. Subito dopo il via allo spoglio. Si tratta dell'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno.

L'affluenza è in leggero calo ovunque. Alle precedenti elezioni amministrative, quelle del settembre 2020, alle 23 della domenica erano andati a votare il 50,20 per cento degli aventi diritto, mentre alle 23 di ieri si erano recati alle urne il 46,31 per cento di chi poteva votare. Un calo più significativo al Nord rispetto al Sud. A sorprendere è la contrazione del voto in Emilia Romagna (dove si votava a Bondeno, Canossa, Cervia, Comacchio, Faenza, Ferrere, Imola, Luzzara, Mondaino, Montese, Morciano di Romagna, Palanzano, Pellegrino Parmense, Pontenure, Verghereto, Vignola) passata dal 51,9 per cento del 2020 al 41,2 di ieri.