Il fortino di Meloni. Dall'economia a Trump, l'attacco delle opposizioni al premier time

Ha mobilitato i suoi uffici per farsi trovare pronta. L’appuntamento è per questo pomeriggio in Senato, circa un anno dopo l’ultima volta, dove andrà in scena il premier time. La bagarre parlamentare è stata evitata almeno di prima mattina, quando i ministri Guido Crosetto e Antonio Tajani hanno riferito alle commissioni Esteri e Difesa su medio oriente e Stretto di Hormuz. Le opposizioni affilano le armi tra sanità, economia e politica estera, da Israele a Trump. Ma ci sarà spazio anche per i centri in Albania e per le epurazioni di Alessandro Giuli al ministero della Cultura. Giorgia Meloni prepara la difesa, il contrattacco.La bagarre parlamentare è stata evitata almeno di prima mattina, quando i ministri Guido Crosetto e Antonio Tajani hanno riferito alle commissioni Esteri e Difesa su medio oriente e Stretto di Hormuz.

A sfidare Meloni oggi non ci saranno – sono eletti alla Camera – Elly Schlein e Giuseppe Conte ma per la premier quello odierno resta un passaggio importante, quanto meno dal punto di vista dell’immagine. Dopo il referendum lo slancio s’è appannato mentre i tentavi di rilancio del governo si sono persi tra beghe interne, scontri e polemiche. I conti, il dfp, non aiutano. E tiene banco, ancora, la partita delle nomine di Consob e Antitrust, domani dovrebbe esserci il Cdm. Dalle parti di via della Scrofa sono consapevoli del momento e si sono attrezzati per non farsi trovare impreparati. E infatti nel fine settimana dal ministero per i rapporti con il Parlamento sono partite le mail destinate ai dipartimenti di Palazzo Chigi, per chiedere alle varie amministrazioni di fornire elementi di risposta, dati e numeri, ai quesiti posti dalle opposizioni. Per il Pd dovrebbe essere Francesco Boccia a intervenire, per interrogare Meloni “sul fallimento economico e sociale” del suo esecutivo. Dunque sanità, reddito (insieme al salario minimo), inflazione e calo della produzione industriale. Temi simili a quelli su cui punterà pure il Movimento 5 stelle, con un occhio alle spese militari.

A proposito: oggi Giuseppe Conte torna nell’agone politico dopo la pausa obbligata dovuta all’operazione. “Ho temuto il peggio”, ma il peggio per fortuna è stato scongiurato, così il leader M5s tornerà a farsi vedere in Parlamento, poi in serata sarà ospite di Bruno Vespa. Azione, con Carlo Calenda, si occuperà di energia, farà le sue richieste. Mentre a destra va segnalata la bandierina leghista sul Piano casa. Niente polemiche, dicono dal Carroccio, ma sul dossier negli scorsi mesi non sono mancate le tensioni – poi rientrate – tra Matteo Salvini e Palazzo Chigi. Scalda i motori pure Matteo Renzi, che partirà dall’economia per poi andare a braccio e incalzare la premier “a 360 gradi”. Il leader di Iv in queste occasioni sa essere efficace, glielo riconoscono – e un po’ lo temono – pure dalla maggioranza. E poi negli ultimi giorni, dopo la scadenza per la presentazione delle domande alla premier, la cronaca politica ha regalato altri spunti: dalle pulizie al Mic alle ultime polemiche sui centri in Albania, messe a tacere dal premier Edi Rama: “L’accordo durerò finché l’Italia vuole”. Ma le opposizioni battono da tempo su quello che considerano un fallimento e che a microfoni spenti preoccupa anche qualcuno a destra in vista delle elezioni.

A Palazzo Madama si discuterà il testo firmato del dem Alfredo Bazoli, a meno che entro quella data non si riesca a trovare una difficile mediazione sulla proposta targata Zullo (FdI) e Zanettin (FI). Che tutto questo alla fine porti effettivamente all’approvazione di una legge non è assolutamente detto, permangono le divisioni sul ruolo del Sistema sanitario, ma intanto qualcosa si muove. Si vedrà. Ieri tuttavia va anche registrata una piccola tregua tra destra e sinistra sulla legge sul Fine vita, che approderà nell’Aula del Senato il 3 giugno, come ha annunciato la forzista Stefania Craxi: così hanno deciso i capigruppo, grazie alla mediazione di Ignazio La Russa – riconosciuta pure dal Pd.Che tutto questo alla fine porti effettivamente all’approvazione di una legge non è assolutamente detto, permangono le divisioni sul ruolo del Sistema sanitario, ma intanto qualcosa si muove. Si vedrà.