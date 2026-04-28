Il nuovo Patto di stabilità è una gabbia, dice il leghista Rinaldi

Non solo. Essendo Rinaldi l’unico italiano nelle vesti di relatore ombra, sentiva “la responsabilità di coinvolgere anche gli altri gruppi politici rispetto a quello che avveniva nelle segrete stranza, e in primis la presidente della commissione Econ, la dem Irene Tinagli. E questa trasversalità era dovuta a un interesse superiore per l’Italia. Tanto che quando si è votato, tutti i 76 eurodeputati italiani hanno votato contro o si sono astenuti. Tutti tranne tre. Perché tutti hanno capito che il nuovo Patto non risolve i problemi del vecchio”. Chi erano i tre? “Laura Comi di Forza Italia, Herberb Dorfmann della Sudtiroler Volkspartei e Marco Zullo di Renew Europe – ma chissà, forse si sono sbagliati”. Oggi a Rinaldi pare di leggere su tutti i giornali “che l’intero arco costituzionale stia invocando una sospensione del Patto: non solo Salvini ma anche Landini, sulla falsariga di quello che è accaduto con la pandemia. In realtà, durante la pandemia, tecnicamente, sono state attivate le clausole di salvaguardia previste dal vecchio Patto”. Nel nuovo Patto, dice Rinaldi, le clausole sono concentrate in un solo articolo, il 26: “Un articolo che lascia enormi margini di manovra alla Commissione, con forte potere discrezionale sulla presenza o meno dei presupposti di urgenza da parte dello stato che chiede l’attivazione”. Per esempio sullo sforamento per spese militari? “Diciassette paesi l’hanno chiesta e ottenuta. Per Spagna e Italia la Commissione si è riservata margini diversi”. E se per la pandemia, dice Rinaldi, “si deve considerare che gli effetti erano simmetrici per tutti i paesi, il caro energia colpisce invece in maniera asimmetrica: alcuni paesi sono più colpiti, a seconda del proprio mix energetico, e l’Italia è particolarmente vulnerabile ed esposta. Avrebbe tutti i presuppostiper l’attivazione”. Rinaldi loda il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti: “Il governo italiano in questi anni è riuscito a ridurre il deficit, Giorgetti lo ha dimostrato ai signori di Bruxelles. A differenza della Francia – che ha fatto dello sforamento di bilancio un metodo di politica economica da dieci anni. Ma paradossalmente Bruxelles concede spazi di manovra superiori a chi è in procedura di infrazione”.