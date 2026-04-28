Bagnai (Lega): "Il Pnrr è un esperimento fallito. Dovevamo fare debito nazionale"

"Il Pnrr è stato un primo esperimento, secondo noi fallito, di debito comune. Fallito non solo per gli ingenti costi finanziari, che erano stati nascosti e che noi abbiamo sempre denunciato e che ora si stanno palesando, ma fallito soprattutto perché quando c'è debito comune bisogna usare i soldi come dice chi te li presta". Così ha detto il deputato e responsabile economico della Lega Alberto Bagnai durante un confronto con il segretario del Partito Liberaldemocratico Luigi Marattin su Radio 24. Alla domanda su come abbiamo utilizzato i soldi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il leghista ha detto che "li abbiamo spesi come ce l'ha chiesto l'Europa e quindi facendo piste ciclabili anziché investendo nel nucleare". Perché, spiega Bagnai, "l'orientamento del Pnrr era quello ideologico, green, fatto di mobilità sostenibile, di idrogeno, di tutte queste belle cose che suonavano bene, ma che erano estremamente poco efficienti. Noi abbiamo sempre sostenuto che finché i tassi erano bassi avremmo dovuto procedere con debito nazionale e andare dietro le priorità del nostro paese che sono priorità di carattere infrastrutturale ed energetico".