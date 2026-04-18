I Leoni dei Berlusconi. Ridimensionato il segretario dei giovani di FI, cambi nella comunicazione. L’idea di staccare un uomo Mediaset a Roma

La ristrutturazione di Forza Italia è più di una ristrutturazione di partito. Ha riflessi sul governo, mette di cattivo umore FdI, Meloni, e può scatenare un effetto sul Pd. Vista da fuori, Schlein ha tutto l’interesse a modificare la legge elettorale, scegliere di polarizzare con Meloni. Il primo consigliere di Schlein, Igor Taruffi, assicura che non ci saranno aiuti a Meloni e che il Pd, con qualsiasi legge elettorale, “arriverà dove deve arrivare: primo”. Primo alle urne, primo a Palazzo Chigi. Va ripetuto: l’oggetto del contendere di Pier Silvio e Marina Berlusconi non è Tajani. L’intenzione è controllare le liste e, controllando le liste, far scivolare i leoni dell’azienda. Chiedono a Cologno: “Perché la famiglia dovrebbe donare novanta milioni di euro al partito e non avere uomini di esperienza o liberali alla Camera e al Senato?”. Un esempio concreto: perché una figura come Franco Currò, ex portavoce di Marina Berlusconi ed ex giornalista finanziario, non siede in Parlamento? Al momento è solo consigliere di Marina ma non avrebbe forse l’esperienza per avere il titolo di onorevole? Un altro nome, e sono considerazioni formulate nei corridoi di Segrate, è Paolo Liguori. E ci sono donne di collegamento tra Palazzo Chigi e Cologno come Gina Nieri, la signora delle frequenze, ed Emanuela Fiorentino, una sottosegretaria per i rapporti con Chigi. Un altro ancora è l’ex ad di Mondadori, Ernesto Mauri, che ha girato il mondo, manager di Mondadori in Francia. Il lato debole di Forza Italia, secondo la famiglia, è la comunicazione, gli ingranaggi. Per arrivare al riequilibrio che Marina e Pier Silvio, Gianni Letta e Mulè (che aveva la disponibilità dei due terzi del gruppo per prendere il ruolo di Barelli) desiderano, deve cadere un’altra figura ancora. E’ Fulvio Martusciello, capogruppo in Europa, ma contestato in Campania e potrebbe lasciare il ruolo a Letizia Moratti. Per il riequilibrio si domanda al nuovo capogruppo alla Camera, Enrico Costa, di avvicendare il portavoce del gruppo, il tesoriere, il delegato d’aula.