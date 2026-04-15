Letizia Moratti: "Inaccettabili le parole di Trump contro Meloni. Basta ambiguità dal centrodestra su di lui"

Voi di Forza Italia non avete mai pensato che Trump fosse un modello, l’ha ripetuto più volte Antonio Tajani. Per Salvini e per Meloni, invece, Trump ha rappresentato nel passato un riferimento politico. E ancora nei mesi passati c’era chi vedeva nella premier una “pontiera” tra le posizioni degli Stati Uniti e dell’Europa. Vi auspicate che questo distanziamento dalla destra trumpiana sia un processo senza timori e passi indietro, da parte del governo e dei vostri alleati? “Forza Italia ha sempre rappresentato una tradizione europeista, liberale e garantista, lontana da derive populiste, sovraniste o personalistiche”, analizza la ex sindaca di Milano. “Il nostro riferimento è il Partito popolare europeo, non modelli estranei alla cultura politica europea. Lavoriamo affinché tutto il centrodestra italiano continui a muoversi con coerenza in questa direzione, senza ambiguità e senza tentennamenti, rafforzando un’identità saldamente ancorata ai valori democratici e occidentali”, conclude Moratti. Della serie: adesso Meloni e tutto il centrodestra abbiano il coraggio di proseguire per questa strada anti sovranista.