"Prima il programma e poi le primarie. Solo in questo caso noi ci saremo", dice Conte

"Io sono stato l'ultimo a dire 'facciamo le primarie' - continua Conte - ho parlato di primarie non per questioni tattiche, ma perché ho visto questa grande partecipazione durante il referendum". D'altra parte, il criterio secondo cui il partito che prende un voto in più esprime il premier è per Conte "un automatismo che funziona a destra dove c'è una consuetudine di alleanza, per quanto siano divisi. Nel campo progressista non c'è questa consuetudine, il M5S non ha mai parlato di alleanza organica". In questo quadro, una eventuale vittoria alle primarie della segretaria del Pd Elly Schlein non sarebbe un problema: "Se non le vince un rappresentante del M5s non è che si dice 'allora non valgono più', assicurando che in quel caso i pentastellati sarebbero comunque dentro la coalizione.