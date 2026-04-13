Fiorini, la collezionista di incarichi: Enac, Mic, Eni. Ora pronta a volare a Ita

Un Fiorini e quattro. Siede nel cda di Enac e sarebbe pronta a essere assunta come dirigente di Ita: dal controllore alla controllata. E' semplice: dopo aver preso decisioni che hanno impattato sulla compagnia, entrebbe a far parte della compagnia. Si chiama Benedetta Fiorini, è un ex deputata prima di Forza Italia e poi della Lega, e fa collezione di sedie. E’ stata indicata, pochi giorni fa, nel prestigioso cda di Eni, siede già in quello di Enac, in scadenza, ed è esperta di audiovisivo. Fiorini fa parte della Commissione che ha bocciato l’opera su Regeni. La polemica sul documentario non ha impedito di essere indicata in Eni. Nella veste di membro di Enac ha preso decisioni che riguardano autorizzazioni di voli di linea extra Ue, sorvoli e scali tecnici. Se non c’è un problema di incompatibilità ci sarebbe quanto meno quello di opportunità. In questo caso vale la battuta del film con Benigni e Troisi: “Quanti siete? Due. Un fiorino”. Qui i Fiorini (gli incarichi) sono già tre e “Non ci resta che piangere”.