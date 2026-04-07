Dopo il referendum il Pd torna a parlare con le imprese. L’evento di Orlando a Napoli

A rappresentare il Pd il deputato e coordinatore regionale campano Piero De Luca, oltre al sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e alla capogruppo alla Camera Chiara Braga. L’evento di Napoli arriva dopo la costituzione di un comitato scientifico del Forum Industria che, nelle intenzioni di Orlando, dovrebbe aiutare il Pd a elaborare proposte in campo economico in previsione soprattutto del prossimo anno. L’idea è anche quella di inserire nel programma del partito alcune delle proposte avanzate nel “libro verde” presentato dal forum la scorsa estate. Un aggiornamento, però, sarà doveroso: l’innalzamento dei prezzi dell’energia costringerà Schlein a indicare dove andare ad approvvigionarsi qualora finisse a Palazzo Chigi. Alla segretaria del Pd lo hanno chiesto nelle ultime settimane ma si è limitata a ripetere meccanicamente che “vogliamo il disaccoppiamento del prezzo tra gas ed energia”. Insistendo sulle rinnovabili. Senza alcun tipo di indicazione sugli accordi da fare con i paesi produttori.