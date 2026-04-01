Confindustria incontra un governo diviso sugli aiuti alle imprese. Scontro tra i ministri Urso e Giorgetti

L’incontro di oggi – a cui parteciperanno oltre a Confindustria anche oltre una decina di altre associazioni di settore – non è interlocutorio, come spiegano fonti che stanno seguendo il dossier. “Perché una qualche risposta, che sia positiva, negativa o intermedia dovremo darla”. Eppure, come detto, l’esecutivo si presenta all’appuntamento con molte divergenze di vedute al proprio interno. Il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso in questi giorni è volato in missione a Washington, dove ha annunciato una serie di accordi sullo spazio tra cui la costruzione di un modulo lunare a opera di aziende italiane. Ma quando i giornalisti gli hanno chiesto dell’incontro con Confindustria ha preferito glissare: “All’estero non parlo di questioni interne”. In realtà dal Mimit filtra un po’ d’insofferenza per come il dossier è stato gestito dal Mef, che ha congelato i fondi di Transizione 5.0 in modo da avere una riserva da oltre mezzo miliardo di euro da usare per il rifinanziamento del taglio delle accise dopo il 7 aprile e fino alla fine del mese. Misura che però Urso, come ha spiegato più volte in Parlamento (su questo ha battibeccato con Renzi al Senato) considera iniqua e inefficace. Il titolare del Mimit avrebbe preferito di gran lunga usare le risorse in altro modo, rifinanziando una misura come la social card per le famiglie meno abbienti. E avrebbe insistito, piuttosto, sui crediti d’imposta sul modello di quelli adottati per gli autotrasportatori e per il settore ittico (su questo aveva la sponda di un altro ministro come Lollobrigida). Anche perché “rispettare i patti con le imprese” gli avrebbe evitato il tritacarne scatenato negli ultimi tre giorni. Con un tiro al bersaglio che adesso lo vede oggetto di mire di rimpasto. Fatto sta che ancora ieri sera l’interlocuzione tra Mimit, Palazzo Chigi, il Mef e il ministero degli Affari europei non aveva portato a una soluzione definitiva per sbrogliare la matassa. Finito l’incontro al Mimit, poi, Urso risponderà a un question time alla Camera sempre sui rilievi sollevati dalle imprese.