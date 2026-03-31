Meloni riferirà alla Camera giovedì 9 aprile

La premier Giorgia Meloni riferirà alla Camera sull'attività di governo giovedì 9 aprile alle 9 con una informativa, che non prevede il voto dell'Aula. L'informativa (inizialmente fissata per il 10 aprile e poi anticipata) sarà riproposta anche al Senato. L'informativa servirà “per chiarire una volta per tutte che il governo continua a lavorare anche dopo il referendum", riferiscono all'Ansa fonti di Palazzo Chigi e per illustrare "i provvedimenti su cui l'esecutivo è quotidianamente impegnato e su cui continua a lavorare".