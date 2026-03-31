l'informativa
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Meloni riferirà alla Camera giovedì 9 aprile
La premier sarà in Parlamento per riferire sull'attività di governo con una informativa, che non prevede il voto dell'Aula
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31 MAR 26
Ultimo aggiornamento: 03:25 PM
Foto ANSA
La premier Giorgia Meloni riferirà alla Camera sull'attività di governo giovedì 9 aprile alle 9 con una informativa, che non prevede il voto dell'Aula. L'informativa (inizialmente fissata per il 10 aprile e poi anticipata) sarà riproposta anche al Senato. L'informativa servirà “per chiarire una volta per tutte che il governo continua a lavorare anche dopo il referendum", riferiscono all'Ansa fonti di Palazzo Chigi e per illustrare "i provvedimenti su cui l'esecutivo è quotidianamente impegnato e su cui continua a lavorare".
A confermare la disponibilità della premier, il ministro dei Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, che ha "informato il presidente del Senato Ignazio La Russa e il presidente della Camera Lorenzo Fontana che (Meloni) potrebbe essere in Parlamento nel corso della prossima settimana". Si tratta della prima apparizione della premier dopo l'esito del referendum sulla giustizia, e dopo le varie dimissioni che hanno interessato alcuni membri del suo governo.
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