Altro che Conte, Schlein e Salis. Il centrosinistra ha trovato il candidato ideale: non esiste
Rosy Bindi propone di non rivelare il nome del candidato premier. Effetto sorpresa garantito: un fantasma imbattibile perché sconosciuto. Ma se gli avversari non sapranno chi attaccare, gli elettori non sapranno chi votare
La segretaria del Partito democratico Elly Schlein e Rosy Bindi (Foto Roberto Monaldo / LaPresse)
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Milano 1982, vicedirettore del Foglio. Cresciuto a Catania, liceo classico “Galileo” a Firenze, tre lauree a Siena e una parentesi universitaria in Inghilterra. Ho vinto alcuni dei principali premi giornalistici italiani, tra cui il Premiolino (2023) e il premio Biagio Agnes (2024) per la carta stampata. Giornalista parlamentare, responsabile del servizio politico e del sito web, lavoro al Foglio dal 2007. Ho scritto per Mondadori "Fummo giovani soltanto allora", la vita spericolata del giovane Indro Montanelli.