Vannacci e Tajani dirimpettai: ecco la sede romana di Futuro Nazionale

Dopo la blindatissima inaugurazione della sede fiorentina, Futuro Nazionale prende casa anche a Roma, a pochi passi da Montecitorio. Si trova al terzo piano di via in Lucina 17, lo stesso indirizzo della sede romana di Forza Italia. D'altra parte, il palazzo in cui si è insediato il generale è un concentrato assoluto di potere romano. Popolazione media: avvocati, notai e lobbisti. C'è lo studio legale Cortese, Di Castro, Fano e Gori, con una decina di avvocati al suo interno. Poi la prestigiosa Agnoli Law, specializzata in contratti pubblici, fisco e consulenza societaria. Gli fa da dirimpettaio la Collextion Mediazioni, attiva nel settore della mediazione creditizia. Qualche piano più sotto c'è la Cattaneo Zanetto Pomposo & Co., fra le principali società del settore dei public affairs, lobbying e political intelligence. Agli esperti di comunicazione e marketing dirà qualcosa il Gruppo Hdra, anch'esso presente nel plesso dove si è appena insediato Vannacci, e in cui fino al 2024 aveva sede anche L'Espresso, il settimanale di Eugenio Scalfari, ormai accasato presso il quartiere Ostiense. A corredo del ricco elenco di affittuari c'è poi Assogestioni, associazione italiana delle società di gestione del risparmio, e la sede italiana della Roche, multinazionale svizzera che opera a livello mondiale nella farmaceutica e nella diagnostica.