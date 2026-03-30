Magi (+Europa): "L'apertura di Conte? È solo l'inizio. Per noi è imprescindibile il sostegno militare a Kyiv"

"L'apertura di Conte alla difesa comune europea è solo l'inizio per arrivare alla formazione del campo largo. Per noi il sostengo militare a Kyiv è imprescindibile", dice al Foglio Riccardo Magi, segretario nazionale di +Europa. "Non c'è ancora un punto di caduta su questo tema e sta alla politica verificare se le distanze nel campo largo sono incolmabili oppure se c'è la possibilità di arrivare a un programma comune", continua. Il segretario non vuole dare nulla per scontato e allo stesso tempo vuole lavorare incessantemente per trovare una quadra tra le diverse posizioni che abitano il campo largo. È in questa cornice che si inserisce l'evento organizzato da +Europa sabato scorso dal titolo "Tutta l'Europa che manca", dove sono intervenuti quasi tutti gli esponenti di quella che dovrebbe essere la futura coalizione di centrosinistra che sfiderà l'attuale governo alle elezioni, dalla segretaria del Pd Elly Schlein fino al presidente del M5s Giuseppe Conte. L'obiettivo - dice Magi - era quello di "riunire tutti partendo dal campo europeo", più che mai fondamentale in questo momento. Ed è proprio da Conte che sono arrivate le aperture maggiori. "La difesa comune europea è diventata una necessità e io che l'avevo sempre escluso oggi vi dico che forse dobbiamo iniziare a costruire uno strumento di maggiore integrazione che possa riguardare uno spazio non esteso ai 27", ha detto Conte. Aggiungendo che "è necessario per rispondere alle sfide che abbiamo davanti", ma che "non ha nulla a che vedere con il piano di riarmo, che non è difesa comune ma scarso coordinamento". Una dichiarazione inedita date le posizioni passate, certo, ma che non oscura le differenze su altri piani della politica estera. In primis, come detto, l'invio di aiuti militari all'Ucraina, che ha visto il Pd e +Europa votare sempre a favore. Mentre tra i banchi di coloro che hanno votato no, in prima fila c'era proprio il M5s. "Noi all'evento di sabato non abbiamo indietreggiato di un millimetro sulla nostra posizione sul popolo ucraino", afferma Magi. "La nostra posizione è quella che ha espresso più volte anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella: 'la resistenza dell'Ucraina è la resistenza europea'".

Forse i punti di partenza sono troppo distanti e quelli a metà inaccettabili per tutti. Date le premesse, costruire una coalizione è una strada più che tortuosa. "Io non lo so se sarà possibile, ma credo sia troppo presto per dare una risposta finale. So che bisogna provarci perché l'alternativa è quella filo putiniana e orbaniana del governo". E soprattutto non riuscire a mettersi insieme vorrebbe dire regalare la vittoria alla destra senza troppa fatica. "Intanto, siamo riusciti a creare le basi per un tavolo permanente delle opposizioni che chiedevamo da due anni". In ogni caso, lo spettro delle elezioni anticipate sembra non essere più uno scenario impossibile. Le conseguenze della guerra in Iran obbligano l'esecutivo a intervenire per tamponare i rincari energetici, condizionando quelle che potevano essere le strategie economiche da qui a fine legislatura, poi le dimissioni in fila nei ministeri, che non aiutano a ritrovare serenità. Infine la legge elettorale aggrappata a un filo. Insomma, il rilancio dopo lo sconquasso post sconfitta al referendum è tutt'altro che scontato.