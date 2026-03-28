Romeo: "Il governo va avanti, ma riparta dal nord"

Venezia. Cambiare, affinché tutto resti com’è. Cioè con il governo Meloni saldo al comando. “Non ci sono rischi per la tenuta dell’esecutivo”, dice al Foglio Massimiliano Romeo, dopo le vicende degli ultimi giorni che tra bocciature referendarie e ribaltoni interni alzano il pressing sulla premier. “Eravamo stati chiari, avevamo detto che saremmo arrivati fino al termine della legislatura e così sarà: ora però l’intenzione non è quella di giocare sulla difensiva, ma di rilanciare con iniziative forti”. Ecco allora l’agenda della Lega per andare avanti: “Vietato trascurare il nord. Proseguire con il programma di riforme, a partire dall’autonomia differenziata in sinergia con le regioni. Dare una risposta importante su sicurezza e immigrazione, convertendo i decreti in discussione in Parlamento. Affrontare con urgenza il tema dei salari, che devono essere calibrati al costo della vita”.

Un vademecum che a Via Bellerio si comincia a delineare con convinzione, sull’onda lunga del referendum e dell’accorato addio a Bossi. “Il fatto che il Sì abbia vinto dove governa la Lega, nelle regioni più produttive del paese, ha un significato politico profondo”, sottolinea il capogruppo del Carroccio al Senato. “Il nord ha dimostrato di sostenere il cambiamento, e dunque anche un programma di riforme. C’è voglia di libertà, il desiderio di svincolarsi dalla burocrazia – e spesso anche dalla giustizia, che con le sue difficoltà e le sue pecche va a incidere anche sul mondo del lavoro. Le imprese sanno che c’è un apparato amministrativo che le frena anziché spronarle. Perciò la politica ha il dovere di tutelarle”.