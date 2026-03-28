Emerge un piano di rilancio intorno a Meloni, ma restano vaghezze

Così un piano emerge. Le certezze sono di carattere economico. L’obiettivo del deficit al tre 3 cento non è un obbligo di legge: è una scelta politica che il governo si è dato e che può essere rivista. I margini di flessibilità esistono, e una legge di Bilancio con più spazio di manovra potrebbe servire più di una bandiera di rigore nell’anno che precede le elezioni. C’è poi una consapevolezza acquisita, in parte proprio dall’analisi del voto referendario, ovvero che Donald Trump dispiace agli italiani, compresi molti elettori di centrodestra. La premier lo ha capito, bisogna mantenere il dialogo con Washington senza farsi identificare con la Casa Bianca. Un modello c’è già: quando Meloni ricordò pubblicamente i soldati italiani morti in Iraq, prendendo le distanze da una dichiarazione di Trump. La mossa fu apprezzata. Si può fare ancora, con la stessa cura. Le vaghezze, invece, riguardano l’interno. C’è il tema di una premier che accentra troppo e delega poco, che non ha costruito attorno a sé un gruppo operativo capace di alleggerirla sui dossier domestici. E c’è il tema di un partito, Fratelli d’Italia, che nel sud soprattutto presenta un elettroencefalogramma quasi piatto. Su questo, per ora, più che un piano c’è una consapevolezza. Che non è poco, ma non è ancora abbastanza. La data del 4 settembre è cerchiata in rosso. E quella di marzo 2027 anche. Però la partita, dicono, bisognerà giocarla con la testa giusta.