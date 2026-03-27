Fango su Giorgio Mulè: dove non arrivano i pm arriva la gogna di Rep.

Ventisei persone sono indagate in un’inchiesta lanciata ieri dalla procura di Roma, incentrata su presunti appalti pilotati, che ha portato a perquisizioni in alcuni uffici del ministero della Difesa, di Terna, Rete Ferroviaria Italiana e del Polo strategico nazionale. L’indagine si concentra su un presunto sistema di appalti pilotati e fondi neri. Al centro dell’inchiesta risulta l’imprenditore Francesco Dattola. Coinvolti anche alcuni ufficiali dell’Esercito. Le indagini sono partite da una segnalazione dello stesso ministero della Difesa, che aveva individuato comportamenti sospetti. Ieri sempre il ministero ha assicurato “pieno supporto e massima collaborazione” ai magistrati. Saranno i giudici a verificare la fondatezza delle accuse mosse dai pm. Intanto, bisogna prendere atto del solito meccanismo della gogna mediatica, che questa volta ha colpito, con tempistiche curiose, il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè.