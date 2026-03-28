Andare o non andare al voto anticipato? Il dilemma di Meloni
C'è chi suggerisce alla presidente del Consiglio, anche nel governo, di andare subito al voto. Ci sono però tre buone ragioni per non farlo
La presidente del Consiglio Giorgia Meloni al Funerale del fondatore della Lega Umberto Bossi (Foto Claudio Furlan per LaPresse)
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Nasce a Palermo nel 1982, vive a Roma da parecchio tempo, lavora al Foglio dal 2005 e da gennaio 2015 è direttore. Ha scritto qualche libro (“Le catene della destra” e “Le catene della sinistra”, con Rizzoli, “Io non posso tacere”, con Einaudi, “Tra l’asino e il cane. Conversazione sull’Italia”, con Rizzoli, “La Presa di Roma”, con Rizzoli, e "Ho visto l'uomo nero", con Castelvecchi), è su Twitter.
E’ interista, ma soprattutto palermitano. Va pazzo per i Green Day, gli Strokes, i Killers, i tortini al cioccolato e le ostriche ghiacciate. Due figli.