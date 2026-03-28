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Andare o non andare al voto anticipato? Il dilemma di Meloni

C'è chi suggerisce alla presidente del Consiglio, anche nel governo, di andare subito al voto. Ci sono però tre buone ragioni per non farlo

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28 MAR 26
Ultimo aggiornamento: 02:48 PM | 29 MAR 26
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La presidente del Consiglio Giorgia Meloni al Funerale del fondatore della Lega Umberto Bossi (Foto Claudio Furlan per LaPresse)

Rialzarsi da una sconfitta è difficile ma provarci è necessario e per farlo Giorgia Meloni dovrà provare a capire che fare con una domanda insistita che le arriva da un pezzo della sua maggioranza. Giorgia, scusa, ma andiamo a votare. Glielo chiedono alcuni ministri di Fratelli d'Italia, a Meloni, glielo suggerisce il ministro Giancarlo Giorgetti, ministro dell'Economia, glielo suggerisce l'esperienza del passato, e Matteo Renzi ancora si lecca le ferite per non essere riuscito ad andare al voto subito dopo la sconfitta del referendum del 2016. Soprattutto glielo dice l'istinto: si può restare fino alla fine, fino a metà del 2027, facendosi rosolare. Meloni vorrebbe, eccome, ma sa che non può, per almeno tre ragioni. La prima riguarda la guerra: si può tagliare la spina, per capriccio, durante un conflitto, anzi due? La seconda riguarda un ostacolo: siamo sicuri che in caso di dimissioni del governo vi sarebbe il voto anticipato oppure, per arrivare ai famosi quattro anni e sei mesi di legislatura necessari per far maturare la pensione ai parlamentari, si troverebbe comunque un modo per scavallare marzo 2027, quando arrivano i quattro anni e sei mesi? La terza riguarda un obiettivo: il governo Meloni è arrivato, a oggi, a 1.253 giorni di durata. È il terzo in assoluto più lungo. Per diventare il secondo più lungo gliene mancano 34, di giorni. Per diventare il più lungo di sempre 156. Meglio passare alla storia o meglio evitare di passare alla storia per aver dilapidato un patrimonio? Chissà.
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Nasce a Palermo nel 1982, vive a Roma da parecchio tempo, lavora al Foglio dal 2005 e da gennaio 2015 è direttore. Ha scritto qualche libro (“Le catene della destra” e “Le catene della sinistra”, con Rizzoli, “Io non posso tacere”, con Einaudi, “Tra l’asino e il cane. Conversazione sull’Italia”, con Rizzoli, “La Presa di Roma”, con Rizzoli, e "Ho visto l'uomo nero", con Castelvecchi), è su Twitter.

E’ interista, ma soprattutto palermitano. Va pazzo per i Green Day, gli Strokes, i Killers, i tortini al cioccolato e le ostriche ghiacciate. Due figli.