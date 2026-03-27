• le non risposte

Schlein senza coperture. Le supercazzole con la stampa estera

A Palazzo Chigi farebbe nuovo debito o alzerebbe le tasse? Lo chiede la Faz alla segretaria del Pd. Ma la risposta è un lungo panegirico che non entra nel merito. Lettori tedeschi perplessi. E anche sul gas algerino la leader dem svicola