Da "prima gli italiani" a Bucarest: Salvini ora corteggia la comunità romena in Italia

Il disegno di legge si compone di un solo articolo. Il testo è firmato dalla senatrice Tilde Minasi e dal deputato Francesco Bruzzone, entrambi della Lega. Presenti all’incontro diversi cittadini italo romeni e anche due esponenti della Lega di Prato, anche loro con doppia cittadinanza: il vicepresidente del Consiglio comunale di Prato e promotore dell’iniziativa Claudiu Stanasel e Stefan Stanasel, presidente del Coordinamento nazionale cittadini romeni in Italia.