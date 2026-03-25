Fini: "Santanché rifletta serenamente e prenda atto che si deve dimettere"

"Da che mondo e mondo l'auspicio' del leader di partito di cui si fa parte è un modo elegante per dire 'dimettiti", dice l'ex leader di Alleanza Nazionale. "Ci fu un solo caso come questo, quello di Mancuso. Vediamo se si arriva a una riedizione"

"Da che mondo e mondo l'auspicio' del leader di partito di cui si fa parte è un modo elegante per dire 'dimettiti'". Lo dice l'ex presidente della Camera e leader di Alleanza Nazionale Gianfranco Fini, in merito alle dimissioni, ancora attese della ministra del Turismo Daniela Santanché. "Credo che l'onorevole deve riflettere serenamente e prendere atto che si deve dimettere", continua. E specifica: "Nella storia solo un caso assomiglia a questo, quello di Mancuso. L'opposizione dice che c'è una crisi nel centrodestra, ma non sono io l'opposizione".

