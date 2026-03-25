Donzelli: “Santanchè? Non si arriverà alla sfiducia. Arriverà il passo indietro”

Secondo il responsabile Organizzazione di FdI la ministra farà quanto chiestole dalla premier. Altrimenti FdI si troverebbe nella paradossale situazione di dover votare (o astenersi) sulla mozione di censura presentata dalle opposizioni e che è stata calendarizzata per lunedì

La resistenza di Daniela Santanchè sembra destinata a finire. Dice Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione di FdI e deputato meloniano: “Credo che non si arriverà alla sfiducia. La presidente del Consiglio ha chiesto un passo indietro. E penso proprio che arriverà”. Parole identiche a quelle ripetute poco dopo anche dal ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani. Santanchè ha dato forfait a un appuntamento previsto oggi alla Camera questa mattina. Raccontano che sia barricata al ministero, che non voglia lasciare, che stia trattando (dal suo giro smentiscono).

La mozione di censura nei confronti della ministra è stata presentata dalle opposizioni, è stata calendarizzata per lunedì, e FdI si troverebbe nella paradossale situazione di doverla votare o astenersi. L’orologio della Santanchè dovrebbe segnare presto l’ora decisiva (almeno per Meloni).