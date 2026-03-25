Donzelli: "Santanchè? Non si arriverà alla sfiducia. Arriverà il passo indietro"

La resistenza di Daniela Santanchè sembra destinata a finire. Dice Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione di FdI e deputato meloniano: “Credo che non si arriverà alla sfiducia. La presidente del Consiglio ha chiesto un passo indietro. E penso proprio che arriverà”. Parole identiche a quelle ripetute poco dopo anche dal ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani. Santanchè ha dato forfait a un appuntamento previsto oggi alla Camera questa mattina. Raccontano che sia barricata al ministero, che non voglia lasciare, che stia trattando (dal suo giro smentiscono).