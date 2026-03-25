Dimissioni di Santanché, l'ambiguità della Lega. Romeo: "Non ce ne occupiamo"

"Non ce ne occupiamo". La Lega resta fuori dalle tensioni che sono nate nel governo nel corso delle ultime ore, a causa di Daniela Santanché, ministra del Turismo che dopo la richiesta pubblica di Giorgia Meloni non ha ancora annunciato le sue dimissioni. Al Foglio il capogruppo in Senato Massimiliano Romeo è chiaro: "La questione riguarda esponenti di Fratelli d'Italia, non del nostro movimento. Non vogliamo entrare in questa situazione", dice. E se FdI e Forza Italia si preparano ad astenersi sulla mozione di sfiducia delle opposizioni (con l'obiettivo di farla passare), i salviniani sono molto più cauti. E' noto che il rapporto tra Salvini e la Santa è antico e consolidato.



Sulla mozione di censura, calendarizzata a Montecitorio per lunedì, infatti Romeo usa tutt'altri toni: "È opportunismo politico", dice. Ma quando gli chiediamo come si comporterà la Lega in caso di voto, non risponde. "Ora il governo tornerà a occuparsi dei problemi del paese, soprattutto al nord", conclude off camera.

