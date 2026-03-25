Roma battuta: a Lille la nuova sede dell'Agenzia europea delle dogane

Alla fine del terzo round di votazioni, tra le nove città candidate,La sede sarà ora inclusa nel regolamento complessivo di riforma doganale, sui cui negoziati politici tra Consiglio e Parlamento sono nelle fasi finali. Come ricorda in una nota il Consiglio Ue, l'Euca avrà il compito di coordinare e sostenere le attività delle autorità doganali nazionali in modo coerente in tutta l'Unione con un personale di circa 250 unità. L'istituzione della nuova autorità fa parte del lavoro di riforma complessiva del quadro doganale dell'Ue, affinché possa far fronte alle forti pressioni derivanti dall'aumento dei flussi commerciali, dalla frammentazione dei sistemi nazionali, dalla rapida crescita dell'e-commerce e dai mutamenti delle dinamiche geopolitiche.