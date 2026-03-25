Lotito avvia una raccolta firme per sostituire Gasparri come capogruppo di Forza Italia al Senato

La mossa di Lotito, a ogni modo, si pone in sintonia con una richiesta di rinnovamento di Forza Italia avanzata più volte da Marina Berlusconi e dal fratello Pier Silvio. Di cui si era fatto interprete, tra gli altri, anche il presidente della Calabria Occhiuto. E che potrebbe aver risentito di un’accelerata dopo la débâcle nelle urne.