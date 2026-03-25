Falso in bilancio, truffa e bancarotta fraudolenta: tutti i problemi giudiziari di Daniela Santanchè

I problemi giudiziari di Santanchè, al momento, ruotano attorno al gruppo editoriale Visibilia, società di cui era amministratrice prima del fallimento. E i filoni di inchiesta sono due: il primo riguarda le presunte irregolarità contabili, con la Procura di Milano che le contesta di aver truccato i numeri della società per mascherare le perdite. Un falso in bilancio, insomma. Il secondo è politicamente più rilevante e più grave per l'opinione pubblica: riguarda la truffa aggravata ai danni dell'Inps ai tempi del Covid. Secondo l'accusa, nel periodo tra il 2020 e il 2021, avrebbe chiesto e ottenuto la cassa integrazione Covid per alcuni dipendenti che non avevano ancora smesso di lavorare. Per il momento, però, è tutto fermo all'udienza preliminare, in attesa della decisione della Corte costituzionale sul conflitto di attribuzione sollevato dal Senato alla Consulta sull'uso di alcuni atti.