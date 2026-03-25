Emiliano frenato dai membri “di sinistra” del Csm

. L’ex governatore, pm che dopo vent’anni di politica, senza essersi mai dimesso dalla magistratura, ha chiesto un altro anno di aspettativa in attesa delle politiche del 2027, per le quali Schlein gli avrebbe promesso un posto blindato. Per averlo, il neo presidente della Puglia, Antonio Decaro (che non lo ha voluto candidare nelle sue liste né nominare assessore), si è inventato una nomina a consigliere giuridico da centomila euro l’anno, con delega all’Ilva e alle crisi industriali.