Cruciani: “Senza una svolta Meloni rischia di diventare l’anatra zoppa di cui parla Renzi. Ne cacci altri”

E insomma, dice Giuseppe Cruciani, “nell’ultimo anno prima delle elezioni bisogna fare come in America. Le cose impopolari andavano fatte prima, adesso bisogna fare cose popolari. Bisogna mettersi l’elmetto”. Andrea Delmastro e Giusi Bartolozzi si sono dimessi ieri sera. “Ecco, appunto. Questa è la terza cosa. Ed è forse la più urgente: la zavorra. Ci sono situazioni, anche altre, intorno a Meloni che lei tiene in piedi per ragioni di equilibrio interno, di fedeltà, di rapporti di partito. Tutte cose comprensibili. Ma se lei pensa, come credo che in effetti lei pensi, che queste cose l’abbiano danneggiata, allora è il momento giusto per tagliare”. Zac. Via. “Senza rimpianti”. Ma a chi ti riferisci? “Non mi va di fare elenchi di nomi. Sono sgradevoli”.

“Chi l’ha sentita nelle prime ore dopo il risultato dice che era sotto un treno. Ed è ovvio che sia così”, dice Cruciani. “Per la prima volta in tre anni ha scoperto che si può perdere su qualcosa che ha voluto lei, non su una scadenza già prefissata. Ha capito che può perdere”. Ma è quello che viene dopo lo choc iniziale che conta. “Lei viene da anni nelle sezioni, quando stare lì dentro significava già sapere come sarebbe finita la serata. E’ abituata a stare in minoranza, è abituata a essere sconfitta, è abituata a tirare fuori nel momento peggiore le sue armi migliori. E le sue armi migliori sono quelle di chi viene dal nulla e non ha lobby da proteggere”. Tutto questo, per Cruciani, serve a scongiurare uno scenario preciso. Lo formula citando Matteo Renzi, cosa non frequentissima, e lui lo sa. “Quello che dice Renzi è in parte vero. C’è il rischio dell’anatra zoppa: che si trascini per un anno, che offra al nemico tutte le armi possibili per abbatterla definitivamente. E non basterà la legge elettorale che cercherà di confezionare per uscirne viva. Se non c’hai il paese dietro, se al paese non offri un sogno, non basterà. Non basta più dare la responsabilità ai magistrati rossi, alla sinistra che li ha fatti entrare. Queste sono cose che pesano, alla fine”. Si ferma. Poi, di nuovo: “Un colpo d’ala. Capito?”.