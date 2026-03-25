Bianchi rinuncia al posto di Bossi in Parlamento. Subentrerà Manuela Maffioli

"È una scelta che nasce non da una rinuncia, ma da una convinzione: oggi posso essere più utile ai territori, continuando il lavoro che sto portando avanti, ogni giorno, tra Lombardia ed Europa", ha spiegato Bianchi in una nota, ringraziando il partito e il suo segretario Matteo Salvini "per il percorso condiviso e per il lavoro che quotidianamente portano avanti a servizio del paese. In questa fase finale della legislatura – ha concluso – mi è parso inoltre giusto lasciare spazio anche a chi non ha mai avuto l'opportunità di svolgere il ruolo di deputato, contribuendo così, ciascuno con il proprio percorso, alla vita delle istituzioni ed alla crescita personale".